Seksvideo gemeentehuis: Zuidplas schorst medewerkers

„Op één van de filmpjes zijn twee medewerkers herkenbaar in beeld gebracht”, aldus het college van B en W in een verklaring. „Met de betreffende medewerkers is een gesprek geweest. Ze zijn geschorst zolang het onderzoek loopt.” Wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn, kan Zuidplas nog niet zeggen. „Het kan nog geruime tijd duren, gezien de aard en complexiteit van het onderzoek.”

Het gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ⓒ Google Streetview

De filmpjes zouden zijn gemaakt door jongeren die de seksuele handelingen door de ramen van het gemeentehuis konden volgen vanaf de parkeerplaats.

’Enorme impact’

„De gebeurtenissen hebben enorme impact op de gemeentelijke organisatie als geheel en in het bijzonder op het team handhaving”, aldus het college. Dat probeert nu eerst het team van handhavers weer op sterkte te krijgen. „Diverse omliggende gemeenten hebben hun hulp aangeboden.”

Zuidplas is een fusiegemeente, ontstaan door het samengaan van Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle.