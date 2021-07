LIVE | Reisadvies Algarve in Portugal weer naar oranje

09.46 - Twaalfjarigen hoeven niet meer thuis te blijven met snotneus

Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven vanaf maandag niet meer thuis te blijven als ze verkoudheidsklachten hebben. De zogenoemde snottebellenrichtlijn wordt met instemming van het Outbreak Management Team (OMT) aangepast, schrijft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

De regels voor de groep kunnen versoepeld worden omdat de kinderen nauwelijks een rol spelen in de verspreiding van het coronavirus en daar nu sowieso minder mensen mee zijn besmet. De kinderen hoeven zich bij verkoudheidsklachten ook niet meer te laten testen. De nieuwe regels gelden in ieder geval tot het nieuwe schooljaar. Overigens waren die regels al soepeler voor kinderen van nul tot en met vier jaar.

Met zijn brief heeft De Jonge de Kamer geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het coronavirus. Hij schrijft ook dat de risicokaart van Nederland waarop per regio te zien is hoe groot het coronarisico is, voortaan wekelijks in plaats van iedere twee weken vernieuwd zal worden. De kaart geeft zo een actueler beeld, aldus de minister.

Verder meldde de minister dat het team dat telefonisch controleert of mensen zich wel aan hun quarantaineplicht houden, meer gaat bellen. Dat was nodig omdat het Verenigd Koninkrijk een zeerhoogrisicogebied is geworden. Sinds vorige week kunnen vijfhonderd mensen per dag gebeld worden. Dat was eerder driehonderd per dag.

Als het belteam denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kan de gemeente een controleur langssturen. Er zijn zeker 31 bekeuringen uitgeschreven, aldus de minister.

09.01 - Reisadvies Algarve in Portugal weer naar oranje

Het reisadvies voor de populaire vakantieregio Algarve in Portugal verandert op donderdag van geel naar oranje. Dat betekent dat er alleen noodzakelijke reizen mogelijk zijn, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reizigers die nu in de Algarve zijn, moeten vanaf donderdag bij terugkeer naar Nederland een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs laten zien en hoeven niet in thuisquarantaine. Voor de rest van Portugal geldt een geel reisadvies, alleen in Lissabon en de regio daaromheen gold al code oranje.

„De coronacijfers in Europa dalen gestaag. Veel Europese landen hebben een geel of groen reisadvies. Maar het virus is nog niet weg”, zegt het ministerie. Zo constateert het RIVM oplopende besmettingen in onder andere de Spaanse regio’s Catalonië, Andalusië en Valencia. Het reisadvies voor het vasteland van Spanje blijft oranje.

Volgens het ministerie monitort het RIVM de situatie op de Canarische Eilanden en de Balearen in Spanje, die nu een geel reisadvies hebben, nauwlettend. Dat geldt ook voor Cyprus en het gele deel van Portugal. Daarbij wegen meerdere factoren mee, waaronder het aantal coronabesmettingen, het percentage positieve tests en het aantal reizigers dat besmet terugkeert.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat reizen in deze tijden een risico blijft. Daarom is het verstandig om het hele reisadvies te lezen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

08.45 - Miljoenenstad Sydney langer in lockdown om Delta-uitbraak

De autoriteiten in de Australische deelstaat New South Wales hebben de lockdown in Sydney met een week verlengd. Inwoners van de metropool, waar ongeveer een vijfde van de Australische bevolking woont, hebben een geldige reden nodig om hun huis te verlaten.

De maatregelen zouden eigenlijk komende vrijdag verlopen, maar blijven nu dus tot 16 juli van kracht. De stad zit al sinds eind juni op slot en men hoopt zo de verspreiding van de Delta-variant een halt toe te roepen.

De eerste Delta-besmetting in Sydney kwam ongeveer drie weken geleden aan het licht bij een limousinechauffeur. Die had medewerkers vervoerd van een luchtvaartmaatschappij. De autoriteiten hebben sindsdien meer dan 350 coronagevallen vastgesteld.

„Deze Delta-variant is een gamechanger”, zei premier Gladys Berejiklian van de deelstaat. „Delta is besmettelijker dan iedere andere vorm van het virus die we tot dusver hebben gezien.”

Het lukte Australië vorig jaar nog om het coronavirus grotendeels buiten de deur te houden. Het 25 miljoen inwoners tellende land heeft tot dusver ruim 30.000 besmettingen en 910 sterfgevallen gemeld, veel minder dan bijvoorbeeld veel Europese landen.

Inmiddels zien de Australische autoriteiten zich steeds vaker genoodzaakt om lokale lockdowns in te stellen vanwege Delta-uitbraken. Daarbij speelt mee dat het vaccineren in Australië moeizaam verloopt. Minder dan 10 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.