Plottwist en mysterieus spandoek rond honden La Palma

Het Spaanse bedrijf Aerocámaras, dat al dagen bezig was met het voorbereiden van de redding van de honden, constateerde dat de viervoeters waren verdwenen.

Tijdens een nieuwe verkenning van het gebied donderdag werden door een drone voetafdrukken gespot. „Dat zou de afwezigheid van de honden kunnen verklaren”, aldus Aerocamaras.

Spandoek

Een mediaportaal op La Palma heeft nu ook een video gepubliceerd waarin een spandoek te zien is met de tekst: Sterkte La Palma, met de honden gaat het goed, A Team.

Het is nog niet duidelijk wie de honden uit hun hachelijke situatie heeft bevrijd. Aerocámaras zal er vermoedelijk niet rouwig om zijn dat het is ’afgetroefd’. „Ons plan is nu om vast te stellen of de honden zijn gered en het goed maken”, zei een woordvoerder eerder. „We willen niets liever dan dat bevestigen, zodat we onze operatie op La Palma kunnen afsluiten.”

Volgens Aerocámaras is de lava in het gebied van de watertank nog steeds ongeveer 160 graden heet. De dieren hadden dagenlang water en voedsel gekregen via drones.