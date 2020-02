Prostituees zien niks in sekshotel Halsema

Metje Blaak vreest voor de toekomst van de dames. Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - Red Light United, een belangenvereniging van prostituees die werkzaam zijn op de Wallen, voelt niets voor een sekshotel of een erotisch centrum in plaats van raamprostitutie op de Wallen. „We zijn juist op de Wallen komen werken omdat we ons hier veilig voelen”, zegt Felicia Anna van die club. „De vrouwen die ik spreek zijn wel een beetje in paniek door deze plannen”, zegt ex-prostituee Metje Blaak, die de zorgen van de dames herkent.