Doden door explosie historisch hotel in Havana

Ⓒ ADALBERTO ROQUE / AFP

HAVANA - Een explosie heeft een historisch hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana zwaar beschadigd. De autoriteiten melden dat zeker acht mensen om het leven zijn gekomen. Ook is sprake van een dertigtal gewonden. Op beelden op sociale media is te zien hoe een groot deel van de gevel is weggeslagen. Het hotel Saratoga, een van de bekendste van de stad, was dicht door de coronacrisis maar zou over een paar dagen weer opengaan, is op Facebook te lezen.