Explosie verwoest deel historisch hotel in Havana

Ⓒ ADALBERTO ROQUE / AFP

HAVANA - Een explosie heeft een historisch hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana zwaar beschadigd. Op beelden op sociale media is te zien hoe een groot deel van de gevel is weggeslagen. Over slachtoffers is nog niets bekend.