Vrachtwagenchauffeur opgepakt op A2 bij Born vanwege bedreiging

Vanwege de gestrande vrachtauto en de langdurige tegenwerking van de chauffeur ontstond tijdens de avondspits in noordelijke richting een kilometerslange file op de snelweg. Rijkswaterstaat moest ter plekke de rechterrijstrook afsluiten.

Op het hoogtepunt van de file was sprake van stilstaand en langzaamrijdend verkeer tussen Meerssen en Born. Pas om kwart voor zeven kon de snelweg vrij worden gegeven.

Klauwhamer

Een bergingsbedrijf kwam ter plekke om de vrachtwagen weg te slepen, maar daar voelde de chauffeur aanvankelijk niks voor. Hij bedreigde de bergers met een klauwhamer en bespuugde ook nog de weginspecteur van Rijkswaterstaat.

Nadat de hulp de politie en marechaussee was ingeschakeld kon de chauffeur, die zich in de cabine had ingesloten, worden ingerekend.