President Oekraïene: 100.000 Russische militairen bij de grens

„Ik hoop dat de hele wereld nu duidelijk ziet wie echt vrede wil en wie bijna 100.000 soldaten concentreert bij onze grens”, aldus Zelenski in een video op zijn website. De troepenverplaatsingen in het grensgebied hebben de vrees van een mogelijke aanval versterkt. Moskou bestempelde die suggestie als opruiend en klaagde op zijn beurt over de toenemende activiteit van de NAVO in de regio.