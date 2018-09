Details Assassin's Creed IV gelekt

Gameblog Kotaku heeft zijn handen weten te leggen op een poster van de nog niet aangekondigde game, waar schepen en piraten op te zien zijn. In Assassin’s Creed III zijn schepen voor het eerst geïntroduceerd en die kennis zal bij de nieuwe game goed van pas komen bij de zeeslagen rond de eilanden van Jamaica, Cuba en de Bahamas.

Website The Examiner weet te melden dat Edward Kenway de nieuwe hoofdpersoon is in Assassin’s Creed IV: Black Flag. Kenway is de grootvader van Connor (uit Assassin’s Creed III) en is naast sluipmoordenaar van de Templars ook nog kaper en piraat van beroep.