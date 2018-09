‘Belg gijzelt Nederlands meisje (15)’

De Belgische politie heeft de man inmiddels opgepakt, meldt Het Laatste Nieuws. Hij ontkent elke betrokkenheid.

Het 15-jarige slachtoffer leerde de man naar eigen zeggen kennen via internet. Ze vertrouwde hem toe vanwege persoonlijke problemen weg te willen lopen van huis. De Belg bood aan haar te helpen en nam haar enkele weken terug mee naar zijn woning in Bilzen, even over de grens met Limburg. Daar sloot hij haar op. Uit angst voor de politie, die inmiddels naar de vermiste puber op zoek was, liet hij het meisje na drie dagen weer vrij. Zij deed vervolgens aangifte van gijzeling.