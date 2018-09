Mansveld wil eind aan gedoe rond ov-chipkaart

Het gaat Mansveld vooral om problemen waar reizigers in het hele land last van hebben. Zo hebben vervoerders er moeite mee om afspraken te maken over het in- en uitchecken als er verschillende vervoerders worden gebruikt tijdens één reis. Maar ook het dubbel opstaptarief, waar recent een oplossing voor is gevonden, is een voorbeeld van gedonder dat de staatssecretaris niet meer wil hebben.

Eerder werd al een zogeheten Permanente Structuur opgericht, waar alle partijen om de tafel zitten. Volgens Mansveld worden discussies echter eerder via de media gevoerd dan aan de daarvoor bedoelde tafel. De samenwerking komt slechts moeizaam tot stand, constateert Mansveld.

Het is de politiek al langer een doorn in het oog dat Den Haag niet kan ingrijpen bij de ov-chipkaart. Die wordt nu gemaakt door Trans Link Systems (TLS), een privaat bedrijf waar de NS en regionale vervoerders aandeelhouder van zijn. Herpositionering van TLS is volgens Mansveld dan ook noodzakelijk.

De Tweede Kamer praat donderdag met Mansveld over de ov-chipkaart.