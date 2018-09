Politie goed voorbereid op laatste gebed paus

Afgelopen zondag kwamen volgens het Vaticaan ongeveer 50.000 mensen naar het plein. De 85-jarige Benedictus kreeg een uitgebreid applaus. Zondag worden opnieuw tienduizenden mensen verwacht.

Benedictus legt donderdag om 20.00 uur zijn functie neer. Enkele uren daarvoor gaat hij per helikopter naar het pauselijk zomerverblijf Castelgandolfo ten zuiden van Rome, waar hij de komende tijd zal verblijven. In Vaticaanstad wordt in een oud klooster een appartement voor hem ingericht.