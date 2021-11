Aanklager: Ghislaine Maxwell was essentieel in misbruikpraktijken Jeffrey Epstein

Binnenland

28 dagen cel voor blowende bezorger die 5-jarige Brandon doodreed, ouders zingen ’Three Little Birds’

Een inmiddels 23-jarige Rotterdammer die in 2019 een 5-jarig kind doodreed heeft maandag 28 dagen cel opgelegd gekregen van de rechtbank in Rotterdam. Pakketbezorger Ridouan El C. rookte een of meerdere joints voor het ongeluk. Ook heeft de rechtbank hem een rijverbod van twee jaar opgelegd.