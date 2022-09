Timmermans haalt uit naar kabinet: geen reden om huishoudens in de kou te laten

EU-zwaargewicht Timmermans presenteerde woensdag een ‘noodinterventie’ om te zorgen dat huishoudens en ondernemers te compenseren voor de torenhoge energieprijzen. De eurocommissaris stelt voor om megawinsten bij groene energieproducenten af te romen en fossiele brandstofgiganten eenmalig een ‘solidariteitsbijdrage’ te laten betalen.

Nederland is sceptisch over een Europese aanpak. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) waarschuwde afgelopen vrijdag al dat het ‘moeilijk uitvoerbaar’ is. Vooral problemen bij de belastingdienst dreigen weer roet in het eten te gooien.

Timmermans geeft toe dat het niet makkelijk is. „Maar het is te doen: je gaat gewoon naar die bedrijven toe en zegt dat ze de boeken moeten laten zien en waar de winst zit. Dat room je vervolgens af. ”

’Nu uit de brand helpen’

Dat het lang kan duren is volgens de PvdA-prominent geen excuus om traag te handelen: „Het belangrijkste is dat je mensen nu uit de brand helpt en niet zegt: kom volgend jaar maar terug. De staat is groot en sterk genoeg om het voor te schieten en later terug te halen bij de bedrijven met overwinsten.” Afgelopen zondag zei Timmermans dat het kabinet de ernst van de prijzencrisis onderschat.

Timmermans zegt over het Europese energieplan dat mensen niet de illusie moeten hebben dat er opeens weer hele lage prijzen komen. Die tijd komt volgens de EU-functionaris niet meer terug en dat huishoudens waarschijnlijk het prijsniveau van januari als het nieuwe normaal moeten aanhouden. Wel denkt hij dat de inzet van meer groene energie de prijs kan drukken.

Opvallend

Het valt op dat Timmermans voor zijn doen behoorlijk oppositie bedrijft tegen het kabinet. Ook promoot hij in Straatsburg het voorstel van PvdA-GL voor een prijsplafond. De eurocommissaris is achter de schermen groot voorstander van verregaande samenwerking tussen de twee linkse partijen en wordt soms getipt als toekomstig leider.