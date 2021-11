Geen officiële nieuwjaarsvieringen in Amsterdam

Door de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en de extra coronamaatregelen zijn de vooruitzichten somber. Omdat het heel onzeker is hoe het verder zal gaan, en we nu al flinke investeringen moeten doen voor deze shows, is het niet verantwoord om door te gaan met de voorbereidingen, aldus de gemeente.

De door de gemeente georganiseerde feesten en vuurwerkshows waren bedoeld als een alternatief voor het zelf afsteken van consumentenvuurwerk. De gemeente besloot dat er in Amsterdam dit jaar met oud en nieuw geen vuurwerk mag worden afgestoken. Als alternatief zouden er op meerdere plekken in de stad professionele vuurwerkshows zijn. Die gaan nu dus ook niet door.

„We hopen dat dit de laatste jaarwisseling is waarbij we nog zo veel last hebben van het coronavirus. En dat we volgend jaar wel met vieringen op veel plekken in de stad de komst van een nieuw jaar kunnen inluiden”, aldus de gemeente.