Buijink nieuwe voorzitter NVB

Buijink, op dit moment nog secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, wordt door het bestuur aan de leden voorgedragen als nieuwe voorzitter van de NVB en zal per 1 juni 2013 aantreden.

Buijink is in de buitenwereld vooral bekend om zijn jaarlijkse beschouwing op de economie in het economenblad ESB.

Chris Buijink is 58 jaar oud, getrouwd en heeft twee kinderen. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt sinds 1980 in diverse functies bij het ministerie van Economische Zaken. Hij was onder meer plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, plaatsvervangend secretaris-generaal en directeur-generaal Ondernemen en Innovatie. Sinds 2007 is hij de hoogste ambtenaar van het departement.

Om het belang van de dialoog met alle stakeholders te benadrukken, nemen tegelijkertijd de voorzitters van de raden van bestuur van Rabobank, ING en ABN AMRO zitting in het bestuur van de NVB.

Chris Buijink volgt Boele Staal op, die in juli vorig jaar in het bestuur van de NVB heeft aangekondigd op een geschikt moment met pensioen te willen gaan. Afgesproken werd dat hij zou aanblijven totdat een opvolger zou zijn gevonden. De NVB is Boele Staal zeer erkentelijk voor zijn bijdrage in de afgelopen periode.