Burger opgehokt en afgeknepen

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Alles moet anders – en slechter. Dat is de huidige koers van deze regering die haaks staat op dat wat ons de afgelopen decennia voorgehouden is als juist. Je krijgt de indruk dat je in een grote farce leeft, waarin je het als burger nooit goed kan doen. Almaar verzinnen ze iets ellendigs.