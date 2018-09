Broer Pistorius aangeklaagd voor doodslag

De vrouw in kwestie reed op een motorfiets toen ze in 2010 om het leven kwam bij een verkeersongeval dat kennelijk in de ogen van de aanklagers door Carl Pistorius werd veroorzaakt. Het proces tegen hem begint eind maart, vernam SkyNews van de advocaat van Carl die ook Oscar in diens moordproces bijstaat.

Carl stond afgelopen week voor de rechter. Twee dagen later was bij de hoorzitting over de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Oscar. Oscar werd vrijdag op borgtocht vrijgelaten. Hij wordt beschuldigd van moord met voorbedachte rade op zijn vriendin Reeva Steenkamp. Zijn proces begint 4 juni.

De gehandicapte atleet schoot Steenkamp dood in de badkamer van hun huis. Naar eigen zeggen dacht hij dat er een insluiper in zijn woning was. De openbaar aanklager denkt echter dat Pistorius opzettelijk een einde maakte aan het leven van het model.