'Maatschap Moszkowicz nog niet ontbonden'

De maatschap van de drie broers Bram, Max en David Moszkowicz in Amsterdam is nog niet ontbonden, terwijl ze in mei vorig jaar meldden dat die ontbinding al een feit was. Dat zei deken Germ Kemper donderdag tijdens de hogerberoepszaak in Den Bosch, waar Bram Moszkowicz probeert te voorkomen dat hij uit de advocatuur wordt gezet.