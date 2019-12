Horrorcel in ver land dreigt voor amokmaker in de lucht

Wereldluchtvaartorganisatie IATA schat dat tot nu toe zo’n 60% van alle amokmakers de straf voor het in gevaar brengen van de veiligheid in de lucht – een misdrijf – kon ontlopen, omdat er geen juridische middelen waren om dronken, doorgesnoven en agressieve passagiers van een buitenlands toestel te vervolgen in het land waar ze door de crew van boord zijn gegooid.

Meer dan 22 landen tekenden verdrag

In totaal hebben 22 landen het nieuwe verdrag getekend. IATA en VN-organisatie ICAO verwachten dat meerdere landen snel zullen volgen, zodat een waterdicht rechtssysteem ontstaat. Nederland is ook druk bezig om het verdrag te ratificeren.

Volgens IATA heeft het wel vijf jaar gekost om deze baanbrekende regels voor elkaar te krijgen. „Er zijn ook landen die de vervolging van amokmakers in de lucht zelf al beter geregeld hebben. Dit zogeheten Montreal Protocol zorgt ervoor dat de gaten in de vervolging worden gedicht”, zegt een woordvoerder.

Stiekem roken op toilet

Een kwart van de overtreders rookt stiekem op het toilet, een kwart van de incidenten komt voort uit drankmisbruik. De rest heeft te maken met wanordelijkheden als drugsgebruik, wangedrag, verwardheid, ruzie met andere passagiers of bemanning of het gebruik van wapens aan boord. Wie het te bont maakt aan boord, krijgt van de captain een gele kaart (’notice of violation’). Wie onhandelbaar blijft, wordt in de boeien geslagen en uitgeleverd aan de politie. Soms is daar een ongeplande tussenlanding voor nodig.

Volgens de Nederlandse inspectie ILT is het aantal ernstige incidenten ook dit jaar weer fors toegenomen. „Alleen al bij Nederlandse vliegmaatschappijen gaat het om meer dan duizend meldingen per 500.000 vluchten, waarvan de helft zware vergrijpen betreft. Sinds 2015 is het aantal voorvallen bijna verdubbeld.” Steeds meer getroffen maatschappijen doen aangifte en proberen de kosten op de boosdoeners te verhalen.

De Vakbond Nederlands Cabinepersoneel herkent de toename van de agressie. „Het Montreal Protocol is een belangrijke stap. Er is nu vaak onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de vervolging, terwijl het aantal incidenten alsmaar toeneemt. Wij zien dat vooral op vakantievluchten en bij prijsvechters”, zegt VNC-voorzitter Annette Groeneveld.