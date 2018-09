Staat eist schadevergoeding van KPN

Volgens het ministerie heeft KPN de aanbesteding voor vaste telefonie bij zo'n 200 overheidsinstellingen, die tot gunning in 2010 had moeten leiden, gehinderd door „onrechtmatig handelen” bij haar inschrijving. Daardoor kon de opdracht pas in 2012 definitief worden verleend (aan Tele2), voor een hoger bedrag dan de eerdere inschrijving van KPN.

„De Staat heeft hierdoor aanzienlijke schade geleden”, aldus een persbericht van Binnenlandse Zaken. „Pogingen om de schade in der minne te regelen tussen het ministerie en KPN hebben niet tot overeenstemming geleid.”

KPN kreeg eind 20011 voor dezelfde overtredingen bij de aanbesteding in 2010 ook telecomwaakhond Opta al achter zich aan. De Opta stelde KPN onder verscherpt toezicht, werd in april 2012 bekendgemaakt. Opta stelde onder meer sterke tarievenregulering voor KPN in.