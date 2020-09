Tropische hitte voorbij, terug naar aangenaam nazomerweer

Een zuidoostenwind zorgde de afgelopen dagen voor een uitzonderlijke hitte voor de maand september. Zo werd de 32 graden aangetikt in het midden en zuiden van het land, waar de normale temperatuur in september rond de 18 tot 20 graden ligt. Woensdag wordt het koeler door een wind die vanaf zee waait.

In het noorden en westen wordt het 23 tot 25 graden en in het uiterste noordwesten en in het Waddengebied maximaal 21 tot 22 graden. Landinwaarts is het nog zomers warm met maxima van 26 tot 28 graden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het 29 graden worden.

Donderdag waait er een matige noordoostenwind die minder warme lucht aanvoert.