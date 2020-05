’Zeker mogelijkheden voor zomervakantie in Frankrijk’

John van Westerlaak: „In Nederland zijn de parken ook weer open, waarom zou dat hier niet kunnen?” Ⓒ Eigen foto

Parijs - Nederlandse ondernemers in Frankrijk zien het zomerseizoen ondanks de corona-ellende zonnig in. Zij hopen dat toeristen in juli en augustus kunnen afreizen naar campings en huizen in hun favoriete vakantieland, ondanks de tegenstrijdige en onzekere berichten van de Franse regering.