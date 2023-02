Emile Roemer te horen in carnavalsnummer: ’Ich bin Emile, ich bin tweemiel’

De opnames voor de ’vastelaoves-kraker’ zijn gemaakt in een Venloos café. „Ineens stond ook gouverneur Emile Roemer op het podium”, meldt de Facebookpagina van de provincie Limburg maandag. „Het waren de opnames voor het nieuwe carnavalsnummer van Emil & Emile en de Emilekes, oftewel de Limburgse artiesten Bart Storcken, Frans Pollux, Emil Szarkowicz, John Tana én onze eigen gouverneur.”

Van de opnames is een jolige clip gemaakt, die inmiddels op Facebook en Spotify is verschenen. In de tekst wordt een loopje genomen met de naam Emile. Omdat het bier alsmaar duurder wordt en niet meer te betalen zou zijn, is de oplossing om je voor te doen als Emile, de gouverneur. Want dan hoef je op pleinen en in zalen nergens meer te betalen, zingt het gezelschap in Noord-Limburgs dialect. „Zeg dat je Emile heet, dan kun je dienbladen vol bier bestellen met de Prins op elk bal.”

Carnaval begint officieel zondag in het zuiden, maar de dagen ervoor waagt menigeen zich in bonte kledij al in kroegen en op pleinen om deze carnaval uitbundig te vieren, temeer omdat dat tijdens corona niet kon.