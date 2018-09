Verkiezingen Italië gaan beslissende dag in

De opkomst op de eerste dag was met 55 procent relatief laag: bij de vorige verkiezingen in 2008 had op de eerste dag al bijna 63 procent gestemd. De stembussen sluiten maandagmiddag om 15.00 uur.

Volgens de meeste recente opiniepeilingen heeft het centrumlinkse blok onder leiding van Pier Luigi Bersani de beste kaarten. Oud-premier Silvio Berlusconi heeft echter hard gewerkt aan zijn terugkeer in het centrum van de macht en kan voor een verrassing zorgen. Hij beloofde in de campagne miljarden aan belastinggeld terug te geven aan de burger.

Hoe de verhoudingen precies liggen valt niet goed te voorspellen, omdat twee weken voor de stembusgang geen nieuwe peilingen meer mogen worden gepubliceerd.

Op afstand van Bersani en Berlusconi volgt de excentrieke komiek Beppe Grillo, die corruptie aan de kaak stelt en zijn campagne vooral via internet en door toespraken op pleinen voerde. De traditionele media meed hij uit wantrouwen. Grillo gaf bijvoorbeeld geen interviews op tv.

Voormalig premier Berlusconi was juist voortdurend op de buis. De zakenman is zelf eigenaar van een aanzienlijk deel van de Italiaanse media en is zichtbaar in zijn element wanneer de camera's op hem zijn gericht.

Ook huidig premier Mario Monti doet mee aan de verkiezingen. Hij leidt sinds november 2011 een zakenkabinet dat vooral bezig is geweest de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Zijn pijnlijke bezuinigingsmaatregelen vallen niet bij iedereen in goede aarde; Monti's blok stond in de peilingen zelfs voortdurend lager dan outsider Grillo.