Audi RS Q3 heeft zwakkere vijfcilinder

310 pk

In de RS Q3 levert de 2,5 liter TFSI-vijfcilindermotor 310 pk en 420 Nm. Dat is voldoende om met behulp van het standaard aanwezige launch control en quattro-vierwielaandrijving in 5,5 seconden naar de 100 km/h te sprinten. De topsnelheid van de 1.730 kilogram zware RS Q3 bedraagt 250 km/h. Met een stop-/startsysteem weet Audi het brandstofverbruik te drukken naar 8,8 liter per 100 kilometer. Ten opzichte van een reguliere Q3 ligt de RS-uitmonstering 2,5 cm lager bij het wegdek. Verder heeft het model een elektromechanische stuurinrichting en krachtigere remmerij met geventileerde 365 mm-schijven.

Mat-aluminium

Audi voorziet de RS Q3 van 19 inch lichtmetaal, optioneel is 20 inch. Andere eigenschappen zijn mat-aluminium componenten, een in hoogglans zwart gespoten grille, sportiever bumperwerk en een forse uitlaatpijp. Binnenin voorziet Audi het model van onder meer kuipstoelen (leder en alcantara), pedalen in aluminium look en een driespaaks sportstuur.

Audi lanceert in de herfst van dit jaar de RS Q3 op de markt. Prijzen volgens in een later stadium.