Arnhem - Een aardvarken in Burgers’ Zoo had zo’n last van oorpijn, dat de medische ploeg het varkentje even gewassen heeft. Letterlijk: het fokvrouwtje van vijftien jaar oud is maandag onder narcose gebracht waarna haar oor grondig is schoongemaakt.