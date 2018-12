Cansvastas

Het zijn oerdegelijke, functionele, stoere unisex tassen die dus draagbaar zijn door zowel man als vrouw. Omdat ze er leuk uitzien zijn ze gewild als cadeau voor watersportende vrienden of familieleden.

De tassen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen. De kleine tas (24 cm x 21 cm) kost 35 euro en de grote tas (38 x 36 cm) is verkrijgbaar voor 45 euro (exclusief verzendkosten). Bestellen via de website.

Meer informatie: Made by Gon