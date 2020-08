Man doodgeschoten bij protesten Portland

Volgens plaatselijke media is het nog onduidelijk of zijn dood iets te maken heeft met die ongeregeldheden. De politie heeft niet gemeld om wie het gaat.

Het zou afgaande op de kleding van het slachtoffer mogelijk gaan om een aanhanger van Trump. De meeste Trump-aanhangers waren al vertrokken toen de man werd doodgeschoten.

George Floyd

In Portland braken eind mei rellen en plunderingen uit na de dood van een zwarte verdachte, mogelijk door toedoen van agenten in Minneapolis op 25 mei. In heel de VS braken protesten tegen racisme en geweld uit door de dood van George Floyd. In Portland zijn er sindsdien al meer dan negentig nachten plunderingen en protesten geweest.

De schade aan bedrijven en overheidsgebouwen is inmiddels al over de 20 miljoen dollar heen. Winkeleigenaren zijn gefrustreerd en verdedigen soms hun eigen zaak met wapens. Ook zijn er Amerikaanse burgers die gewapend als ’wacht’ de straat opgaan. Dat leidde al tot meerdere confrontaties en doden.

