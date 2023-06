Nieuwe vertraging voor parlementair onderzoek naar aanpak corona

Vooralsnog hebben alleen de PVV, FvD, Fractie Den Haan en Groep Van Haga aangegeven beschikbaar te zijn om per direct deel te nemen aan de enquêtecommissie. Maar een ’substantieel deel van de Kamer’ - bestaande uit VVD, D66, CDA en GroenLinks - heeft Bergkamp dus laten weten te willen wachten op de uitkomsten van dat derde deelonderzoek van de OVV.

„Na de behandeling van het OVV-rapport in de Kamer verwachten deze fracties beter te kunnen overzien wat dit betekent voor de inhoud van de enquête, het tijdpad van de enquête en de beschikbaarheid van leden”, schrijft Bergkamp. Andere fracties hebben aangegeven nu geen leden beschikbaar te stellen, of hebben überhaupt niet gereageerd.

Vertrek Arib

Het niet kunnen starten is een volgende vertraging in het proces. De commissie die de parlementaire enquête voorbereidde deed ook al langer over haar werk dan gepland. Dat kwam onder meer door het vertrek van de voorzitter van de commissie, Khadija Arib. Ook de nodige interne strubbelingen zorgden voor het nodige oponthoud. Uiteindelijk kwam de commissie die de enquête voorbereidde vorige maand met het onderzoeksvoorstel naar buiten. Het was al bekend dat het eindrapport op zijn vroegst in 2026 naar buiten zou komen.

Een parlementaire enquête geldt als het zwaarste instrument van de Kamer om de waarheid boven tafel te krijgen. Betrokkenen kunnen onder meer onder ede worden gehoord. Recentelijk werd bijvoorbeeld een parlementaire enquête afgerond naar het drama rond de gaswinning in Groningen. De conclusies daaruit waren snoeihard.