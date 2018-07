Agent besprongen en gebeten

De twee mannen, van 20 en 22 jaar, maakten deel uit van een groep die op een plek in Hillegom stond waar ze niet mag staan. Nadat ze weigerden weg te gaan, spraken agenten de jongens daar op aan. Een van de agenten werd vastgepakt en kwam in een soort worsteling terecht. Een ander uit de groep besprong dezelfde agent om de aanhouding van de ander te voorkomen. De agent werd ook in zijn been gebeten.

Beide Hillegommers zijn aangehouden.