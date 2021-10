Groningen woest op Vindicat na tumult in stadsbussen

De politie ging rond 23.15 uur af op een melding van overlast bij sportcentrum Kardinge, waar een vechtpartij zou zijn. Het ging echter om ophef bij stadsbussen, op weg richting het centrum van Groningen.

Kranen losgedraaid

Volgens vervoerder Qbuzz kwamen passagiers de bus in met blikjes bier en sigaretten, werden noodhamers losgetrokken en zaten mensen aan de noodknop. Ook werden de luchtkranen bij de in‐ en uitstapdeuren losgedraaid, waardoor de bus niet verder kon.

Qbuzz inventariseert op dit moment de schade en zegt haar chauffeurs eerst te willen spreken over de gebeurtenissen en in gesprek te willen gaan met de studentenvereniging. Of er aangifte wordt gedaan, beslist de vervoerder later. „Het was vooral intimiderend voor de chauffeurs en andere reizigers”, aldus zegsman Michel van der Mark.

Door het tumult staakte vervoerder Qbuzz de ritten. Daarop gingen feestvierders lopend naar de binnenstad, wat ook overlast gaf.

ME ter plaatse

Een ME-bus was elders in de stad wegens een wedstrijd van FC Groningen en reed naar Kardinge. Maar daar bleef het bij, ME’ers grepen niet in. Politiezegsman Thijs Damstra kan niet aangeven of er aanhoudingen zijn verricht.

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP is er helemaal klaar mee. „Het is tijd om de tent voor langere tijd te sluiten. Vereniging dicht. Afleren dit gedrag. Het komt door een cultuur van schijt hebben aan de rest van de samenleving. Dus moet je hard ingrijpen. De tijd van praten is al jarenlang voorbij.”

"Onverbeterlijke veelplegers met fluwelen handschoentjes aangepakt"

De Groningse studentenvereniging Vindicat raakte de afgelopen jaren veelvuldig in opspraak. Dijk: „Ze leren het nooit. De fluwelen handschoentjes van de burgemeester en wethouders moeten uit. Waar hangjongeren in onze buurten en wijken hard worden aangepakt, waar kroegen en cafés die de regels overtreden boetes krijgen of moeten sluiten, worden deze onverbeterlijke veelplegers met fluwelen handschoentjes benaderd.”

Ook andere politici reageren met zorgen. Fractievoorzitter Ton van Kesteren van de PVV in Groningen reageert: „Ik vind dit niet kunnen. De veroorzakers straffen en alle schade op hen verhalen”, aldus Van Kesteren. „Overigens goed van de chauffeurs dat zij deze amokmakers niet willen vervoeren.”

’Schande voor de stad’

„Een schande voor de gemeente, een schande voor de stad”, meent fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij. „Voer de druk op, om deze cultuur te veranderen. Dit zijn excessen.”

Het evenement van vrijdagavond staat vrolijk te boek als ’Buitenspelen’. „Ze kunnen blijkbaar niet binnen spelen? Dit loopt de spuigaten uit, dit moet klaar zijn en we zijn er klaar mee. We willen dat alles tegen het licht gehouden wordt en stellen vragen aan de burgemeester. Daar willen we het komende week over hebben. We willen weten wat de burgemeester echt gaat doen, dit kun je niet maken.” Ook wil de Stadspartij weten wat de Groningse onderwijswereld, zoals de Rijksuniversiteit Groningen, denkt over het incident.

Een lid van Vindicat ziet de commotie met lede ogen aan. „Ik was er vrijdagavond bij tot een uur of negen. De sfeer was toen juist gemoedelijk en gezellig.”

Het bestuur van Vindicat was zaterdagochtend onbereikbaar voor commentaar.