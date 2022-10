Botsing tussen auto en tractor in Stellendam, man (20) overleden

Binnenland

Meisje (10) omgekomen bij ongeval op A73 in Limburg, drie andere kinderen gewond

Een 10-jarig meisje is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een aanrijding tussen twee auto’s op de A73 ter hoogte van het Limburgse Sint Joost. Het slachtoffer is afkomstig uit het Duitse Gelsenkirchen en zat samen met haar 36-jarige vader in de auto. Hij is naar het ziekenhu...