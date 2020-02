Spanje kan het ook: giga-protest boeren in Valencia

Met naar schatting duizend trekkers veroorzaakten ze een aardige verkeerschaos. Volgens de organisaties van het protest tegen de lage landbouwprijzen was dit met meer dan 20.000 agrariërs een van de grootste boerenprotesten ooit in Spanje.

Er waren ook betogingen in andere steden zoals Lérida in het noordoosten en Lucena in het zuiden.

’Supermarkten bepalen prijzen samen’

Veel Spaanse boeren zien hun bestaan bedreigd. Betogers riepen om hulp van de sociaaldemocratische Spaanse premier Pedro Sánchez die een linkse regering aanvoert. Volgens de agrariërs zijn er in Spanje zes supermarktketens die de prijzen voor landbouw- en veeteeltproducten laag houden.

Het boerenprotest vanuit de lucht gezien naast een stierengevechtarena. Ⓒ AFP

Spanje is een van de grootste producenten in Europa van landbouw- en veeteeltproducten. Er werken in de sector naar schatting 800.000 mensen. De tractoren verlieten de derde stad van Spanje weer nadat een delegatie met de gezant van de centrale regering in de Valenciaanse regio had overlegd.