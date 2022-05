Deze leerlingen en leerkrachten overleefden schietpartij Uvalde niet

Het eerste slachtoffer dat geïdentificeerd werd, is lerares Eva Mireles. De 43-jarige vrouw gaf al 17 jaar lang les in het vierde leerjaar van de Robb Elementary School in Uvalde. Ze was getrouwd met Ruben Ruiz, een politieagent. Het stel had één dochter: Adalynn, die recent afstudeerde aan de universiteit. Mireles omschreef zichzelf op sociale media als een dierenliefhebber, en had drie honden: Callie, Kane en Koda. Haar hobby’s waren hardlopen, wandelen en fietsen. Mireles gaf les aan fourth grade-leerlingen, vergelijkbaar met groep 6 op Nederlandse basisscholen.

Een tante van Mireles schreef op sociale media haar woede al van zich af: „Ik ben woest dat deze schietpartijen blijven plaatsvinden”, aldus Lydia Martínez Delgado.

Eva Mireles laat een dochter na.

De tweede volwassene die omkwam, is Irma Garcia. Zij gaf samen met Mireles les in het vierde leerjaar. De moeder van vier kinderen werkte al 23 jaar in de school, en werd in 2019 genomineerd als één van de beste leerkrachten van de Verenigde Staten. „Mijn tante heeft het niet gehaald: ze heeft zichzelf opgeofferd om de kinderen in haar klas te beschermen”, schrijft haar neef John op sociale media. „Ik smeek jullie om mijn familie in jullie gebeden te houden: Haar naam is Irma Garcia en ze stierf als een HELD. Ze werd door velen geliefd, en zal oprecht gemist worden.”

Kinderen

Er circuleren op sociale media talloze berichten over vermiste kinderen, maar voorlopig is slechts de identiteit van negen overleden kinderen bevestigd door hun families: Eliahana Torres (10), Makenna Elrod (10), Xavier Lopez (10), Nevaeh Bravo, Uziyah Garcia (10), Rojelio Torres (10), Jose Flores (10), Amerie Jo Garza (10) en Annabell Guadalupe Rodriguez (10).

Amerie Jo Garza (10)

„Mijn kleine liefde vliegt nu hoog met de engelen daarboven”, schrijft Angel Garza, de vader van de 10-jarige Amerie Jo Garza op sociale media. „Beschouw alsjeblieft geen enkele seconde als vanzelfsprekend. Knuffel je familie. Zeg hen dat je van hen houdt. Ik hou van je, Amerie Jo. Waak over je kleine broertje voor me.”

Jose Flores (10)

Jose Flores (10) hield volgens zijn oom Christopher Salazar van honkbal. „Hij was een gelukkig jongetje”, klinkt het. „Hij was dol op zijn ouders. Hij lachte veel, en maakte graag plezier. Het was een verstandige jongen, die graag naar school ging.”

Xavier Lopez (10)

De moeder van Xavier Lopez was volgens een familielid enkele uren voor de dood van haar zoon nog op de school, en zag de 10-jarige toen voor het laatst in leven. „Xavier hield van grapjes en van dansen, met name van de cumbia. Altijd grappen, nooit ernstig. En dan zijn lach...”, aldus moeder Felicha Martinez. „Die lach zal ik nooit vergeten. Die kon iedereen opbeuren.”

De jongen was volgens zijn moeder ook sportief: hij speelde graag American football en honkbal. Hij was ook geïnteresseerd in kunst. „Hij hield van elke activiteit waarbij hij creatief kon zijn, en vooral van tekenen”, aldus zijn moeder.

Xavier Lopez

Eliahana Torres (10)

Eliahana Torres wilde volgens haar grootvader dinsdag eigenlijk niet naar school, maar moest van haar ouders toch gaan.

Makenna Elrod (10)

Nevaeh Bravo (10)

„Jammer genoeg was mijn mooie Nevaeh één van de vele slachtoffers bij de tragedie vandaag”, schrijft haar nicht op sociale media. „Rust in vrede, mijn lieve meisje. Je hebt dit niet verdiend.”

Nevaeh Bravo

Uziyah Garcia (10)

„De liefste kleine jongen die ik ooit heb gekend”, wordt Uziyah Garcia omschreven door zijn grootvader. „We speelden samen graag American football.”

Rojelio Torres (10)

Annabell Guadalupe Rodriguez (10)

Bekijk ook: 19 kinderen gedood bij schietpartij op basisschool in Texas

Gewonden

Er vielen ook gewonden in de school in de plaats Uvalde, ongeveer 130 kilometer ten westen van San Antonio. Het Universitair Ziekenhuis in San Antonio meldde vlak na de schietpartij op Twitter dat het twee slachtoffers met schotwonden had opgenomen. Beide patiënten, een 66-jarige vrouw en een 10-jarig meisje, verkeerden in kritieke toestand. Ook twee van de agenten die op de schietpartij afkwamen werden getroffen door geweervuur, hoewel hun verwondingen volgens de gouverneur niet ernstig waren.

Volgens een functionaris van het ministerie van Openbare Veiligheid van Texas werd vlak voor het bloedbad op de school een 66-jarige vrouw neergeschoten in haar appartement in Uvalde. Zij is vermoedelijk de grootmoeder van de schutter, van wie wordt aangenomen dat hij haar heeft neergeschoten. Of er een verband is tussen de schietpartij in het appartement en die op de school wordt echter nog onderzocht, meldt The New York Times.

In een eerste reactie sprak gouverneur Greg Abbott van een afschuwelijke en onbegrijpelijke daad.