Zij stierven in Uvalde, Texas: Juf Eva en de 10-jarige Xavier

Een van de overleden leraren is de 43-jarige Eva Mireles. Juf Eva werkte al zeventien jaar op de school, vertelt haar tante Lydia Martinez Delgado aan NY Post. Mireles gaf les aan fourth grade-leerlingen, vergelijkbaar met groep 6 op Nederlandse basisscholen.

Mireles was getrouwd met Ruben Ruiz, een agent bij de lokale politie. Het stel had één dochter: Adalynn, die recent afstudeerde aan de universiteit.

’Laffe daad’

Delgado zegt tegenover het Amerikaanse medium: „Er is veel verschillende informatie nu over wat er precies is gebeurd. Een ding dat we zeker weten is dat mijn nichtje deze laffe daad niet heeft overleefd.”

Ook een buurvrouw van Mireles is geschokt: „Het was zo’n lieverd. Ze groette altijd als ze met de honden ging lopen.”

Eva Mireles laat een dochter na.

Een van de negentien overleden leerlingen is de 10-jarige Xavier Lopez. Een tot twee uur vóór de schietpartij was zijn moeder nog aanwezig op de school, ze woonde een prijsuitreiking van haar zoon bij. Dat schrijft nieuwssite KSAT.

Xavier Lopez

Ook Nevaeh Bravo en Uziyah Garcia kwamen volgens hun families om bij de schietpartij.

Nevaeh Bravo

Gewonden

Er vielen ook gewonden in de school in de plaats Uvalde, ongeveer 130 kilometer ten westen van San Antonio. Het Universitair Ziekenhuis in San Antonio meldde vlak na de schietpartij op Twitter dat het twee slachtoffers met schotwonden had opgenomen. Beide patiënten, een 66-jarige vrouw en een 10-jarig meisje, verkeerden in kritieke toestand. Ook twee van de agenten die op de schietpartij afkwamen werden getroffen door geweervuur, hoewel hun verwondingen volgens de gouverneur niet ernstig waren.

Volgens een functionaris van het ministerie van Openbare Veiligheid van Texas werd vlak voor het bloedbad op de school een 66-jarige vrouw neergeschoten in haar appartement in Uvalde. Zij is vermoedelijk de grootmoeder van de schutter, van wie wordt aangenomen dat hij haar heeft neergeschoten. Of er een verband is tussen de schietpartij in het appartement en die op de school wordt echter nog onderzocht, meldt The New York Times.

In een eerste reactie sprak gouverneur Greg Abbott van een afschuwelijke en onbegrijpelijke daad.