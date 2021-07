’Twee verdachten fataal geweld Mallorca meldden zich al bij politie’

De Nederlandse politie kan voorlopig niets, aangezien het rechtshulpverzoek vanuit Spanje nog niet binnen is, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Pas als dat verzoek is binnengekomen en beoordeeld door het Nederlandse OM, kunnen agenten hier aan de slag. Dan kunnen jongens bijvoorbeeld worden aangehouden en verhoord.

Ook is het mogelijk dat ze worden overgeleverd aan Spanje, als de autoriteiten daarom vragen. „Zo’n overlevering is heel gangbaar”, aldus de woordvoerder van het OM, die benadrukt dat het niet vaak voorkomt dat een zaak als deze wordt afgehandeld in het buitenland, in dit geval Nederland.

Verklaringen

De Spaanse politie werkt zelf nog aan het onderzoek. Ze nemen nog verklaringen van getuigen af en ze bekijken de beelden nog. „We willen alles goed doen”, zegt een woordvoerder van de Spaanse politie. „Als het onderzoek klaar is, dan sturen we het naar de rechter en die zal het verzoek doen.”

De zaak draait om een fatale mishandeling in de nacht van dinsdag op woensdag op Mallorca. Een groep van negen Nederlanders viel een groepje van vijf landgenoten aan op de boulevard bij Playa de Palma op Mallorca. Een van de slachtoffers, de 27-jarige Carlo Heuvelman, raakte dusdanig gewond, dat hij na dagen op de intensive care overleed aan zijn verwondingen.

Advocaat

De vermeende daders pakten vrijdagochtend snel het vliegtuig naar Nederland. Zondag heeft een van de verdachten zich gemeld op het politiebureau, laat zijn advocaat Jaap-Willem Roozemond weten. Ook de dagen daarna is contact geweest met de politie. Ook een tweede verdachte heeft zich inmiddels gemeld. Of ook de andere naar Nederland gereisde jongens van tussen de 18 en de 20 inmiddels langs zijn geweest bij de politie, is vooralsnog onduidelijk.

Roozemond stuurt er juist op aan dat zijn cliënt, net als de andere verdachten, hier worden vervolgd als het zover komt. Hij heeft onder meer met de Spaanse politie, het ministerie hier en het OM contact opgenomen met dat verzoek.