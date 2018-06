'Vrouwenschaatsen op de kaart gezet'

Volgens Tigchelaar was de grote kracht van Keulen-Deelstra dat ze de knop kon omzetten als ze op de schaatsen stond. „Ze was boerin en moeder, maar zodra ze op de schaatsbaan stond, ging de focus volledig daarop. Ze was echt een vechter en wilde altijd winnen. Ze gaf nooit op.”

Keulen-Deelstra kon ook afstand nemen van haar gezin. „We waren weken van huis. Toentertijd kon je nauwelijks contact hebben met thuis. Maar Atje genoot van het reizen en was altijd heel gezellig. Er was ook wel weerstand dat ze dit als moeder deed. Ik vind het heel knap dat ze heeft doorgezet. We waren in die tijd ook pure amateurs. Dus ze kreeg er niks voor, alleen een auto of andere kleine dingen in natura. Ze deed alles puur uit liefde voor het schaatsen.”