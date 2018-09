'Europa moet Engels spreken'

De Duitse president Joachim Gauck heeft in een rede over Europa voorgesteld dat er één taal voor de hele unie komt en het beste lijkt dan het Engels. Gauck sprak vrijdagavond een langverwachte rede uit over Duitsland en Europa. De zaterdageditie van Die Welt vond net als andere Duitse media Gaucks enthousiasme voor het Engels het opmerkelijkst.