ProRail: spoorbeveiliging versneld uitbreiden

„Het aantal botsingen tussen treinen is in 2012 teruggebracht van drie naar één, net als het aantal ontsporingen. Maar het blijft lastig. Het aantal roodseinpassages stijgt bijvoorbeeld. Statistisch gezien heb je dan kans op één ongeluk. Dat is de reden waarom ik zo hamer op uitbreiding van ATBvv”, zegt Gout-van Sinderen.

Vorig jaar reed 175 keer een trein door rood. In 2011 was nog 155 keer.

De treinramp van vorig jaar april in Amsterdam waarbij een dode viel en 190 mensen gewond raakten, laat volgens Gout-van Sinderen de noodzaak zien van het versneld aanleggen en uitbreiden van het ATBvv-systeem. „Daarom ben ik zo verbeten over de aanleg van dit systeem. Het betekent niet dat geen treinen meer door rood rijden. Maar als het gebeurt, stopt de trein automatisch.”

ProRail wil dat eind 2015 5000 van de 12.500 seinen langs het spoor met ATBvv zijn uitgerust. Op dit moment zijn dat 2000 seinen en dit jaar volgen er nog zo'n 500. „We hebben de ambitie om het sneller te doen, maar het is simpelweg niet mogelijk. Het materiaal moet worden besteld en het geld is nog niet beschikbaar, maar de staatssecretaris heeft een gewillig oor voor mijn plannen”, zegt Gout-van Sinderen. De kosten voor het versneld aanpassen van de seinen schat ProRail op 100 miljoen euro.

Met ATBvv worden ook treinen die langzamer dan 40 kilometer per uur rijden stilgezet als ze een rood sein missen.