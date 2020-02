Zwakbegaafde vrouw ingezet als prostituee

Terwijl de man behandeld werd, viel het een agent op dat de werktelefoon van de vrouw oproepjes kreeg die werden beantwoord terwijl de vrouw zelf niets deed. Dat spoor leidde de politie uiteindelijk naar het paar dat bij haar was ingetrokken om haar onder controle te houden.

Uit de berichtjes maakte Justitie op dat de vrouw 200 ’afspraakjes’ in veertig dagen had. Ook lag bij de aanhouding twee ons coke in hun huis.

De klant heeft de hartaanval niet overleefd.

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).