’Behulpzame Rotterdammer Jan blijkt lijkenpikker, buurt verbijsterd’

Dat beschrijft de regionale nieuwszender Rijnmond in een uitgebreide reconstructie. De zender deed net als de politie lange tijd onderzoek. Het verhaal is ontluisterend. Jan blijkt een ’ordinaire lijkenpikker en uitkeringsfraudeur’.

De openbaring begint eind 2019 vorm te krijgen. Jan Ton, door iedereen beschreven als uiterst vriendelijk, wordt half verlamd uit zijn huis gehaald. Hij overlijdt in januari 2020. Jan is zeer hecht met overbuurvrouw Elly Leeflang. Op zijn computer zouden later zelfs seksueel getinte mailtjes worden gevonden. Elly heeft gezondheidsklachten. Jan zorgt voor haar.

Maar eind 2016 verdwijnt Elly. Ze heeft een longaandoening en herstelt in een kliniek, spiegelt Jan de buurt voor. Hij houdt iedereen op de hoogte.

Buurt met stomheid geslagen

Jan wordt omschreven als een uiterst aardige man. Hij is echter bijzonder zuinig op zijn geld. Een een familielid weet: ’Als je een tientje laat vallen, ben je het kwijt’. Jan heeft geen zorgverzekering. Later blijkt hij longkanker en een hersentumor te hebben. Hij verwaarloost zichzelf. Buren maken zich zorgen. Als blijkt dat Jan niet meer te redden is, vragen buren naar Elly. Moet zij weten hoe het gaat? Nee, zegt Jan. „Dat heb ik al gedaan, ik heb haar gezegd dat ik niet meer voor de post kan zorgen.” Later zegt hij nog eens: ’Elly komt volgende week op bezoek’.

Jan overlijdt. Alleen buren wonen de begrafenis bij. Zij overhandigen ook de sleutels van het huis van Jan en dat van Elly, waar Jan ’de post deed’, aan de woningcorporatie. Dan gebeurt er een paar maanden niets. Totdat buren halverwege april ineens een agent samen met iemand van de woningcorporatie het huis van Elly in zien lopen. Een week later zijn er witte pakken. Het lichaam van Elly wordt het huis uitgedragen. De buurt blijft met stomheid geslagen achter.

„Hij heeft ons god verdomd voor de gek gehouden. Ik hoop voor Elly dat het vrij snel is gegaan”, reageert iemand. Ook buurman Kemal Yildiz is gebroken. Hij woont naast Jan en haalde de heg weg omdat de twee dan gezellig konden babbelen. Iedere dag koffie. Jan schoof ’s avonds vaak aan bij Kemal om een hapje te eten. De buurman begon van hem te houden, omschrijft Rijnmond. Jan gedroeg zich normaal. „Hij heeft wel eens stiekem een paar biertjes uit mijn koelkast gejat en thuis opgedronken. Dan zei ik: Waarom doe je dat? Je kan gewoon een biertje van me krijgen.” Maar verder niets geks.

Een maand voordat het lichaam van Elly wordt gevonden, heeft de politie nog een vermissingsbericht van ’Elizabeth Boon’ uitgevaardigd. Een kennis of familielid deed aangifte van vermissing, bevestigt de politie aan De Telegraaf. Het politiebericht wordt niet opgepikt in de buurt. Iedereen kent ’Elizabeth Boon’ als Elly Leeflang.

Jarenlang bedondert Jan iedereen, blijkt nu

Als het hele verhaal bekend wordt, gaat Kemal ’naar de supermarkt voor een fles drank’. Buren zijn gebroken. Jarenlang zijn ze voor de gek gehouden. Jan ging iedere dag bij het huis van Elly de post doen en verzorgde ook haar cavia’s, zeemde de ramen. Hij houdt buren aan het lijntje, maar ook een ex van Elly.

"Het was een man van leugens, leugens, leugens. Hij komt heel aardig en vriendelijk over, hij is een hele charmante man, maar kan ook enorm manipuleren"

Als omroep Rijnmond zich in de zaak gaat verdiepen, blijkt in het archief een ander verhaal van Jan Ton te zitten. Hij is al jarenlang een fantast. Als zijn drie kinderen uit huis worden gehaald na het overlijden van zijn vrouw, verklaart hij Jeugdzorg de oorlog. Daarbij wordt alles uit de kast gehaald. ’Hij schrijft brieven uit naam van officiële instanties, een advocaat en een arts. Jan stelt zelfs een medische verklaring op waarin staat dat zijn oudste zoon lijdt aan een spierziekte’, meldt de omroep, zich baserend op justitie.

„Het was een man van leugens, leugens, leugens. Hij komt heel aardig en vriendelijk over, hij is een hele charmante man, maar kan ook enorm manipuleren. Hij is geslepen en vals. En hij belazert de boel”, zegt een nicht.

De kinderen blijken anno 2020 inderdaad gezond. Hun moeder heeft, op haar sterfbed, zelf gevraagd om uithuisplaatsing. Ze vertrouwde de zorg niet aan Jan toe. Op dat moment werden de kinderen verwaarloosd en kregen ze soms chips als avondeten. „Jan kon niet eens een hemd van een onderbroek onderscheiden”, zegt de nicht.

Jan kende verdriet

Het verlies van zijn kinderen hakt erin. Jan laat vanaf dat moment alles lopen. Zijn huis wordt ’een teringzooitje, een vieze, stinkende bende, met kakkerlakken’. Jan tapt op enig moment illegaal stroom af. Gas, water en licht worden afgesloten. Het gaat van kwaad tot erger. Buren blijven positief. Jan is altijd bereid te helpen, is handig. Een ’doodgoed mens’. Hij kan alleen geen nee zeggen, laat zich voor karretjes spannen, doet boodschappen voor buren, vervangt kapotte lampen. Hij verdient wat geld met schoolritten en ouderenvervoer en betaalt er zijn shag en zijn koffie mee.

"Jan was een dwangmatige leugenaar en een zorgmijder, maar geen kwaaie pier"

Vaak weet hij de schone schijn op te houden. „Thuis was alles afgesloten, het stonk en toch liep hij netjes in zijn taxi-pak naar buiten. Dan vroegen wij ons af: hoe heeft hij zich gewassen?”

De relatie met Elly is speciaal. Jan vindt een metgezel. „Beide roken als een schoorsteen, drinken non-stop koffie, zijn op de centen en hebben familierelaties verbroken”, omschrijft Rijnmond. Jan ontwikkelt zich als ’mantelzorger met benefits’ en lijkt er ook wat voor terug te vragen. Elly vertelt aan anderen dat haar AOW wordt gekort. Hoewel hij jarenlang lief voor haar zorgt, blijft haar dood een mysterie. Hoe stierf Elly? Van moord is geen sprake, zeggen alle bekenden stellig. Maar of Jan op tijd hulp heeft ingeschakeld, of dat juist naliet, zal voor altijd onduidelijk zijn.

Jan was een dwangmatige leugenaar en een zorgmijder, maar geen kwaaie pier, concludeert Rijnmond. Buurman Kemal is desondanks ontgoocheld. „Ik dacht over een goede portie mensenkennis te beschikken.”

Politie: niemand kan vervolgd worden

De politie bevestigt desgevraagd dat de vrouw ’vermoedelijk al enkele jaren dood in de woning lag’. Op het lichaam zijn geen sporen van geweld gevonden. „Ons onderzoek is nog niet volledig afgerond”, zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf. „Ik niet aangeven of het volledige verhaal van RTV Rijnmond klopt, maar wij hebben uiteraard contact met ze gehad.” De politie geeft aan dat ’een reeds overleden vriend (62) van de vrouw’ bij het onderzoek in beeld is gekomen. Zijn rol bij het onontdekt houden van haar dood wordt onderzocht. De politie bevestigt ook zijn overlijden in januari. „Uiteindelijk lijkt het evident dat er niemand meer vervolgd kan worden.”