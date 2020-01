’Weer aangifte tegen valiumverkrachter Johan S.’

Een Hongaarse vrouw beweert dat S., die bekend staat als de ‘valiumverkrachter’ omdat hij vaak toeslaat met het bedwelmende middel, haar in oktober heeft verkracht. Hij zou de jonge vrouw na een stapavondje hebben meegenomen naar zijn appartement in hoofdstad Sofia, waarna hij zijn slag sloeg.

Uren ondervraagd

S. is na zijn aanhouding uren ondervraagd door de recherche, en werd daarna voorlopig vrijgelaten. De officier van justitie zal bepalen wat er nu gaat gebeuren. Hij mag in ieder geval deze periode het land niet verlaten, zijn paspoort is ingenomen. Ook is er bewaking bij zijn woning aanwezig om hem in de gaten te houden.

De Hongaarse is het tweede slachtoffer van S., die oorspronkelijk uit Sassenheim komt. Ze besloot aangifte te doen nadat een Bulgaarse vrouw dat korte tijd geleden al deed. Dit 32-jarige slachtoffer werd naar eigen zeggen bruut verkracht tijdens eerste kerstdag, waarna hij haar op straat ‘dumpte’. De vrouw raakte gewond. S. ontkent deze daad overigens.

Gevangenisstraf van vijf jaar

De Zuid-Hollander zat in Nederland een gevangenisstraf van ruim vijf jaar uit voor een reeks verkrachtingen. Eerder zat hij vast in Brazilië, en liepen er aanklachten tegen hem in Spanje en Malta.