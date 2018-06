Kamerlid Hilkens ernstig bedreigd

Dat meldt Nieuwe Revu op basis van bronnen rond de politica.

Hilkens is op dit moment in Zweden om 'het Zweedse model' te bestuderen, waarin het strafbaar is gesteld om te betalen voor prostitutie. Hilkens heeft meerdere e-mails ontvangen van mannen die haar dreigen met ernstig lichamelijk letsel en haar aanraden niet de straat op te gaan 'want dan kan het wel eens slecht aflopen'. Hilkens: „De reacties zijn soms heel heftig. Dat is bijzonder intimiderend. Maar verder ga ik er niet op in, omdat dit alleen maar afleidt van mijn doel: het vinden van een passende aanpak van onvrijwillige prostitutie.”