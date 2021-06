Dit kan Nederland leren van Deense asielwet: ’Niet doorgaan met mensen binnenhalen’

Straatbeeld in Denemarken. Ⓒ Reyer Boxem

Amsterdam - De linkse regering in Kopenhagen heeft tot ergernis van de Europese Commissie besloten het asielsysteem om te gooien. Op termijn moeten asielzoekers, die in Denemarken aankloppen voor bescherming, overgebracht worden naar een gastland in afwachting van een procedure. Wat kan Nederland leren van het nieuwste asielplan van de Denen?