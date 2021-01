De Jonge: eerste levering Moderna-vaccin waarschijnlijk volgende week

Binnenland

Gommers dient eerste vaccin toe en krijgt zelf ook prik

Intensivist Diederik Gommers heeft zelf het eerste coronavaccin toegediend in het Erasmus MC in Rotterdam, het ziekenhuis waar hij werkt. Hij diende het middel toe aan een verpleegkundige. Daarna werden de rollen omgedraaid. Gommers kreeg de tweede prik in het ziekenhuis van de verpleegkundige.