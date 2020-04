Natuurbrand bij het Drentse Elim is onder controle

In een gebied van ongeveer 150 bij 150 meter aan de Marten Kuilerweg woedden op verschillende plaatsen kleine branden. Omdat het bos- en heidegebied moeilijk toegankelijk is, was de brandweer gelijk met veel materieel uitgerukt om het vuur te blussen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Omwonenden die last hadden van de rook kregen het advies deuren en ramen te sluiten.

Zondag woedde er ook al een natuurbrand in Drenthe toen bij het plaatsje Alteveer een stuk bos in vlammen opging.