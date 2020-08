Slachtoffer schietpartij Amsterdam-Noord is 19-jarige Amsterdammer

Het incident gebeurde rond 22.45 uur. De politie kreeg eerst een melding over een man op een scooter zonder kentekenplaten die in de omgeving van de Distelweg reed. Onderweg daarnaartoe hoorden agenten dat er niet ver daarvandaan op de Hagedoornweg een man was neergeschoten.

Over de achtergrond van het schietincident is nog niets bekend. De recherche is op zoek naar getuigen en vraagt mensen die mogelijk beelden hebben die te delen.