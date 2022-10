Vrouw (79) op fiets overleden na botsing met auto in Eibergen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / ANP XTRA

EIBERGEN - Een 79-jarige vrouw uit het Gelderse Eibergen is in de nacht van zaterdag op zondag overleden aan de verwondingen die ze zaterdag had opgelopen door een ongeluk in haar woonplaats. De fietser botste met een automobilist.