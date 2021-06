CDA houdt uiterlijk medio september bijzonder congres

Het congres komt er mede op initiatief van het platform Sociale Christendemocratie, dat handtekeningen verzamelde om een congres af te dwingen. Naar eigen zeggen heeft dat initiatief inmiddels al genoeg steun, de partij geeft hoe dan ook gehoor aan de oproep.

Het congres moet ’uiterlijk medio september en indien mogelijk live’ plaatsvinden, schrijven partijleider Wopke Hoekstra en interim-voorzitter Marnix van Rij aan de leden: „In de vele bijpraatsessies die we afgelopen dagen en weken hebben gehad, merken we dat leden snakken naar een congres.”

Voorafgaand aan het congres gaat de partij al ’verschillende sessies over het inhoudelijke verhaal van het CDA’ organiseren. Op het congres zelf moet het onder meer gaan over het verslag van de commissie-Spies, die onderzoek doet naar de afgelopen verkiezingen en daaraan voorafgaand de interne lijsttrekkersverkiezingen. Beide verliepen desastreus.

Onder de partij ontplofte afgelopen week een nieuwe bom na het uitlekken van het memo dat Omtzigt had opgesteld over wat er volgens hem allemaal mis is gegaan bij het CDA.